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Арина Соболенко - в четвертьфинале турнира в Хобарте
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10 Января 2018 12:06

Арина Соболенко - в четвертьфинале турнира в Хобарте

Белорусская теннисистка без особого труда в двух сетах одолела 35-ю ракетку мира Чжан Шуай - 7:6, 6:4. Вот кадры финального, победного розыгрыша.

В четвертьфинале Арина Соболенко в пятницу сыграет с украинкой Лесей Цуренко - 43-й ракеткой мира. Белоруска - на 69-й строчке рейтинга WTA.

  

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