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Арина Соболенко сегодня стартует в основной сетке престижного теннисного турнира в Лугано
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11 Апреля 2018 07:17

Арина Соболенко сегодня стартует в основной сетке престижного теннисного турнира в Лугано1

Его призовой фонд - 250 тысяч долларов. Не раньше двенадцати часов по белорусскому времени спортсменка выйдет на корт против Михаэлы Бузернеску из Румынии. Первая ракетка Беларуси - Александра Саснович - ждет результатов квалификации, где определится ее соперница по первому кругу. К слову, через отбор в основную сетку уже пробилась наша Вера Лапко.

  

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