Арина Соболенко сегодня стартует в основной сетке престижного теннисного турнира в Лугано

11 Апреля 2018 07:17

Его призовой фонд - 250 тысяч долларов. Не раньше двенадцати часов по белорусскому времени спортсменка выйдет на корт против Михаэлы Бузернеску из Румынии. Первая ракетка Беларуси - Александра Саснович - ждет результатов квалификации, где определится ее соперница по первому кругу. К слову, через отбор в основную сетку уже пробилась наша Вера Лапко.