Арина Соболенко с непростой победы стартует на турнире в Лугано

11 Апреля 2018 15:14

Призовой фонд соревнований 250 тысяч долларов. В первом круге белоруска в трех сетах одолела представительницу Румынии Михаэлу Бузарнеску, 5-7, 6-3,6-2. В 1/8 Арина сразится с лучшей в паре Се Шувей - Полона Херцог. Александра Саснович здесь же в Швейцарии сегодня вечером сыграет против Хогенкамп из Голландии, соперница Веры Лапко - эстонка Контавейт.