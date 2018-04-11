Спорт
11 Апреля 2018 15:14
Арина Соболенко с непростой победы стартует на турнире в Лугано
Призовой фонд соревнований 250 тысяч долларов. В первом круге белоруска в трех сетах одолела представительницу Румынии Михаэлу Бузарнеску, 5-7, 6-3,6-2. В 1/8 Арина сразится с лучшей в паре Се Шувей - Полона Херцог. Александра Саснович здесь же в Швейцарии сегодня вечером сыграет против Хогенкамп из Голландии, соперница Веры Лапко - эстонка Контавейт.
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