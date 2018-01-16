Арина Соболенко проводит свой стартовый поединок Открытого чемпионата Австралии

16 Января 2018 15:07

Арина Соболенко в эти минуты проводит свой стартовый поединок Открытого чемпионата Австралии. В соперницы 66-ой в рейтинге белоруске досталась 18-ая ракетка мира - хозяйка кортов Эшли Барти. Соболенко выиграла первый сет на тай-брейке 7:6, причем решающий раунд провела уверенно. Во втором сете Барти сумела дожать белоруску – 6:4. Сейчас идет решающий - третий - сет. Победительницу этого противостояния поджидает итальянка Камилла Джорджи, занимающая 71-ую строчку рейтинга.

Несколькими часами ранее свою первую победу на текущем турнире одержала Александра Саснович, которая за час и 5 минут переиграла американку Кристину Макхейл. В следующем раунде белоруска померяется силами с тридцатой ракеткой мира - хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.