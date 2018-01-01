Арина Соболенко проходит в четвертьфинал на турнире в китайском Шэньчжэне

2 Января 2018 12:09

Арина Соболенко отдает всего гейм Данке Ковинич из Черногории и проходит в четвертьфинал на турнире в китайском Шэньчжэне. Призовой фонд соревнований 626 тысяч 750 долларов. Белоруска была сильнее - 6:1, 6:0. В обновленном рейтинге ВТА Соболенко на 73-ой позиции - лучшая из белорусок. В парном турнире наша Лидия Морозова и голландка Лесли Керхов также дошли до четвертьфинала, обыграв Екатерину Александрову из России и Штефани Фегеле из Швейцарии - 2:6, 7:5, 10:4.