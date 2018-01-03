Спорт
4 Января 2018 13:02
Арина Соболенко покидает теннисный турнир в Шэньчжэне
Арина Соболенко, к сожалению, покидает теннисный турнир в Шэньчжэне. В четвертьфинале белоруска встречалась с первой ракеткой мира Симоной Халеп. За пятьдесят семь минут румынка оформила победу, выиграв в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.
А на кортах Австралии на турнире в Брисбене наша Александра Саснович уже добралась до полуфинала. Белоруска устроила драму с француженкой Ализе Корне. Она уступила первый сет, но победила во втором и третьем. Телеканал "Беларусь 5" встречу Саснович - Корне в записи показывает в эти минуты.
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