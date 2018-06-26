Арина Соболенко одержала викторию в поединке против немки Юлии Гёргес

Арина Соболенко вырывает победу на турнире в британском Истборне и выходит в 1/8 финала. Несколько минут назад белоруска одержала викторию в непростом поединке против немецкой теннисистки Юлии Гёргес, причём совершила камбэк. В первом сете соперница Арины крупно победила - 6:1. Но после оба сета завершились в пользу нашей спортсменки - 6:4, 6:4.

Отметим, что в мировом рейтинге Гёргес занимает 13-ую позицию, Соболенко 45-ая. И впервые между собой на кортах они встретились только сегодня. Истборн - один из подготовительных этапов перед турниром Большого шлема на траве - Уимблдоном.