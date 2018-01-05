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Арина Соболенко начинает свой путь на турнире в австралийском Хобарте
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8 Января 2018 07:15

Арина Соболенко начинает свой путь на турнире в австралийском Хобарте

Призовой фонд первенства - более 200 тысяч долларов. Противостоять белоруске в 1/16-ой будет Эжени Бушар из Канады. До этого соперницы на кортах не встречались. Прямую трансляцию буквально через час начнет телеканал "Беларусь 5".

  

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