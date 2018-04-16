Арина Соболенко и Вера Лапко проиграли в финале парного турнира в Лугано

16 Апреля 2018 12:14

Белоруски не справились с дуэтом из Бельгии Элизе Мертенс - Кирстен Флипкенс 1:6, 3:6. Напомним, также Соболенко уступила Мертенс и в решающем матче одиночного разряда.

Удачное выступление на турнире в Швейцарии позволило Арине Соболенко впервые в карьере подняться в топ-50 мирового рейтинга. Она занимает 47-е место. 1 128 очков в активе, это первый номер нашей сборной. Александра Саснович 56-я, 95-я Виктория Азаренко, Вера Лапко 111-я.