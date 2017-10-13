Арина Соболенко готовится к финалу с Марией Шараповой

15 Октября 2017 09:01

Наша Арина Соболенко в эти минуты готовится к финальному поединку турнира ВТА в китайском Тяньцзине.

Белтелерадиокомпания договорилась о показе матча. Трансляцию прямо сейчас начинает телеканал "Беларусь 5". В соперницах 19-летней белоруски экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. В ВТА туре Арина Соболенко стала выступать всего с прошлого года, в то время как Шарапова вернулась после дисквалификации. На стороне россиянки - опыт, белоруски - характер и молодость. То, что Арина боец, она более, чем явно доказала, выступая за сборную Беларуси в матчах Кубка Федерации.

По итогам турнира вне зависимости от результата этого матча Арина Соболенко впервые в карьере войдет в топ-100 мирового рейтинга и станет первой ракеткой Беларуси. Напомним, уже в середине ноября вместе с другими нашими теннисистками Арина будет бороться за Кубок Федерации в Минске на "Чижовка-Арене" против команды США.