Арина Соболенко встретится в финале с Марией Шараповой в китайском Тяньцзине

14 Октября 2017 15:01

Арина Соболенко, которая станет с понедельника первой ракеткой Беларуси и войдет в топ-100 мирового рейтинга, близка к триумфу на статусном турнире ВТА в китайском Тяньцзине, призовой фонд которого - 427 тысяч долларов. Довольно известную итальянскую теннисистку Сару Эррани белоруска в полуфинале прошла очень легко, отдав всего лишь четыре гейма - 6:1, 6:3.

Финал, в котором Соболенко сыграет против Марии Шараповой, запланирован на завтра - примерное начало в 6 утра по белорусскому времени.