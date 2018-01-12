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13 Января 2018 11:00

Антон Кушнир занял третье место на этапе Кубка мира по фристайлу в США. Поздравляем!

 

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