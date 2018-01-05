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6 Января 2018 21:35

Антон Кушнир выиграл этап Кубка мира по фристайлу. Поздравляем!

И вновь возвращаемся на склон этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Москву. Вслед за женщинами медали здесь разыграли и мужчины. Белорусское представительство в этих соревнованиях было куда больше. На старте на медали претендовали пятеро, трое из которых дошли до главного финала, в том числе и олимпийский чемпион Антон Кушнир. Он в итоге и стал победителем соревнований. Эта медаль - уже вторая для Антона в текущем сезоне. 

  

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