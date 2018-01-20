21 Января 2018 09:01

И начнем с радостных спортивных событий. Антон Кушнир - серебряный призер заключительного этапа Кубка мира по фристайлу. Соревнования по лыжной акробатике завершились в американском Лейк-Плэсиде. Белоруса обошел только россиянин Максим Буров, который в итоге праздновал победу и в общем зачете соревнований. Кушнир в генеральной классификации расположился третьим с отставанием в 35 очков.

У женщин Большой хрустальный глобус достается китаянке Ксю Ментао. Она стала первой на заключительном этапе и, таким образом, обошла нашу Анну Гуськову. Белоруска вторая в общем зачете и четвертая на заключительном старте перед Олимпиадой. Александра Романовская на 6-м этапе Кубка мира стала седьмой.