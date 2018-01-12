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Антон Кушнир берет бронзу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу. Поздравляем!
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13 Января 2018 12:01

Антон Кушнир берет бронзу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу. Поздравляем!

Антон Кушнир берет бронзу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли. Белорус уступил только китайцу Ци Гуанпю и Максиму Бурову из России. Также в финал вышел наш Максим Густик. У него пятое место. Напомним, неделю назад на этапе в Москве Кушнир взял золото. В общем зачете Кубка мира Антон идет на второй позиции. Всего на два очка его опережает Буров.

В соревнованиях женщин лучшая из наших - Анна Гуськова - пятое место. В общем зачете Кубка мира белоруска вторая. Следующий этап пройдет на следующей неделе в Лейк-Плэсиде.

  

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