Антон Кушнир берет бронзу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу. Поздравляем!

13 Января 2018 12:01

Антон Кушнир берет бронзу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли. Белорус уступил только китайцу Ци Гуанпю и Максиму Бурову из России. Также в финал вышел наш Максим Густик. У него пятое место. Напомним, неделю назад на этапе в Москве Кушнир взял золото. В общем зачете Кубка мира Антон идет на второй позиции. Всего на два очка его опережает Буров.

В соревнованиях женщин лучшая из наших - Анна Гуськова - пятое место. В общем зачете Кубка мира белоруска вторая. Следующий этап пройдет на следующей неделе в Лейк-Плэсиде.