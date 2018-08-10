Анна Малыщик выходит в финал в метании молота на чемпионате Европы по легкой атлетике

Анна Малыщик с первой попытки и с лучшим результатом, показанным среди всех участниц квалификации, 72 метра 39 сантиметров, выходит в финал в метании молота на чемпионате Европы по легкой атлетике, который принимает Берлин. Кристина Тимановская в беге на 200 метров сумела обновить свой личный рекорд - 23,7 секунды и вышла в полуфинал, который пройдет сегодня в рамках вечерней сессии, со вторым итоговым результатом. Дарья Борисевич квалифицировалась в решающий забег на дистанции полторы тысячи метров с седьмым результатом.

В вечерней сессии белорусы поборются за 2 комплекта наград. Карина Таранда выступит в прыжках в высоту, а Татьяна Холодович в метании копья.