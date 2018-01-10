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Андрей Василевский и Ханс Подлипник-Кастильо вышли в полуфинал турнира в Канберре
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10 Января 2018 15:15

Андрей Василевский и Ханс Подлипник-Кастильо вышли в полуфинал турнира в Канберре

В полуфинал турнира в Канберре, призовой фонд которого 75 тысяч долларов, вышел наш Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо. В четвертьфинале соперники - французы Хьюго Греньер и Максим Жанвьер - при счете 2:1 в первом сете в пользу Василевского и Подлипника-Кастильо отказались от продолжения борьбы. 

  

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