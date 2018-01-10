Андрей Василевский и Ханс Подлипник-Кастильо вышли в полуфинал турнира в Канберре

10 Января 2018 15:15

В полуфинал турнира в Канберре, призовой фонд которого 75 тысяч долларов, вышел наш Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо. В четвертьфинале соперники - французы Хьюго Греньер и Максим Жанвьер - при счете 2:1 в первом сете в пользу Василевского и Подлипника-Кастильо отказались от продолжения борьбы.