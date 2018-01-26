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Алина Талай побеждает на международном турнире в Германии
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27 Января 2018 12:14

Алина Талай побеждает на международном турнире в Германии

Белоруска выиграла забег на 60 метров с барьерами с результатом семь целых девяносто четыре сотых секунды. Также в Берлине выступила Эльвира Герман. Она не смогла пробиться в решающий забег, в итоге расположилась на 8-ом месте.

  

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