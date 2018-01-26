Алина Талай побеждает на международном турнире в Германии

27 Января 2018 12:14

Белоруска выиграла забег на 60 метров с барьерами с результатом семь целых девяносто четыре сотых секунды. Также в Берлине выступила Эльвира Герман. Она не смогла пробиться в решающий забег, в итоге расположилась на 8-ом месте.