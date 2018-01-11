Алексис Санчес, похоже, все-таки уйдет из "Арсенала" в январе

11 Января 2018 15:23

Полузащитника выкупит "Манчестер Сити", хотя летом, по истечении срока контракта, чилийца можно было бы забрать бесплатно. В первом полуфинальном матче Кубка Английской лиги против "Челси" Санчес вышел только во втором тайме - 0:0. Этот поединок, возможно, стал последним для Алексиса в "Арсенале".