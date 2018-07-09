Александре Саснович не удалось выйти в 1/4 финала Уимблдона

Выбила ее латышская теннисистка Елена Остапенко. Тем не менее нашу Александру можно поздравить, ведь ранее в своей карьере Саснович до стадии 1/8 не добиралась. И на старте чемпионата Александра победила Квитову, Таунсенд и Гаврилову. Даже сегодняшний матч для белоруски начался удачно, она вела по геймам в первом сете 3:0 и 5:2.

Однако удержать это преимущество Саснович не смогла. Елена Остапенко под занавес первого сета перестала ошибаться на своей подаче. Александра после поражения в первой партии во второй не смогла показать такой же игры, как на старте поединка. Итог матча - 6:7, 0:6. В обновленном рейтинге Александра Саснович поднимется на 10 строчек и станет 40-ой ракеткой мира.