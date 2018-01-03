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Александра Саснович выйдет на корт против латвийской спортсменки Анастасии Севастовой
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5 Января 2018 07:15

Александра Саснович выйдет на корт против латвийской спортсменки Анастасии Севастовой

Один шаг до финала. Буквально через час белорусская теннисистка Александра Саснович выйдет на корт австралийского Брисбена, чтобы сыграть матч одной второй против латвийской спортсменки - Анастасии Севастовой. Соперница расположилась на 16-ой строке мирового рейтинга. Впрочем, на пути к полуфиналу Саснович уже справилась с тремя оппонентками, которые находились в рейтинге на 50-ом месте и выше. Отметим, до австралийского турнира пути белоруски и Севастовой не пересекались. Первый очный матч теннисисток можно увидеть на "Беларусь 5". Начало прямой трансляции в 8 утра.

  

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