Александра Саснович выйдет на корт против латвийской спортсменки Анастасии Севастовой

5 Января 2018 07:15

Один шаг до финала. Буквально через час белорусская теннисистка Александра Саснович выйдет на корт австралийского Брисбена, чтобы сыграть матч одной второй против латвийской спортсменки - Анастасии Севастовой. Соперница расположилась на 16-ой строке мирового рейтинга. Впрочем, на пути к полуфиналу Саснович уже справилась с тремя оппонентками, которые находились в рейтинге на 50-ом месте и выше. Отметим, до австралийского турнира пути белоруски и Севастовой не пересекались. Первый очный матч теннисисток можно увидеть на "Беларусь 5". Начало прямой трансляции в 8 утра.