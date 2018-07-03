Александра Саснович вышла во второй раунд одиночного разряда турнира Уимблдон

3 Июля 2018

Независимость Беларуси - это личные победы каждого из нас: в военном деле, в экономике, в спорте. Вместе со спортивным миром, который следит за первенством планеты по футболу в России, белорусские болельщики наблюдают и за баталиями на кортах Уимблдонского теннисного турнира. Сегодня наша теннисистка Александра Саснович вышла во второй раунд одиночного разряда, победив одну из главных фавориток турнира - 8-ю ракетку мира чешку Петру Квитову. Традиционно один из активных болельщиков - Глава нашего государства. Александр Лукашенко поздравил Александру Саснович с победой. В День Независимости Беларуси эта виктория получилась очень яркой: третий решающий сет Саснович взяла под ноль, что считается особым шиком в теннисе. Итоговые цифры матча - 6:4, 4:6, 6:0. Во втором круге Александра встретится с американкой Тейлор Таунсенд.

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