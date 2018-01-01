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Александра Саснович вышла в 1\8 финала теннисного турнира в Брисбене
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1 Января 2018 15:20

Александра Саснович вышла в 1\8 финала теннисного турнира в Брисбене

В стартовом матче основного раунда белоруска - 88-я ракетка мира - переиграла 11-ый номер мирового рейтинга француженку Кристину Младенович. Уступив в первом сете со счетом 1:6, во второй партии Саснович вновь продемонстрировала свой характер - выиграла 6:3, и 7:5 дожала соперницу в третьем. В следующем раунде Александра встретится с Анетт Контавейт, которая в свою очередь выиграла у Хизер Уотсон 6:0, 6:3.

  

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