Александра Саснович впервые в жизни дошла до финала турнира WTA в Брисбене

5 Января 2018 12:01

Наивысшее достижение в карьере! Сегодня утром Александра Саснович впервые в жизни дошла до финала турнира ВТА в Брисбене. В полуфинале белоруска в двух сетах одолела латвийку Анастасию Севастову - 7:6, 6:4. Саснович снова показала себя волевым, стрессоустойчивым игроком - первый сет взяла на тай-бреке, а во втором отыграла отставание в счете. И, конечно же, главная особенность матча - белоруска "не заметила" более высокий 16-й рейтинг Севастовой. У Саснович на текущей неделе он пока 88-й. Конечно же, в понедельник Александра будет котироваться выше.

Александра Саснович, финалистка турнира WTA в австралийском Брисбене: "У меня сейчас много эмоций, спасибо вам за поддержку. Это был очень трудный матч. Мы обе были близки к финалу, у нас приблизительно одинаковый уровень. Но все же я была чуточку лучше сегодня. Я опять счастлива. Так было и вчера. Но сегодня даже больше счастья. После первого сета я взяла паузу, оценила состояние своей ноги. Главное, что на корте я не думала о своей ноге, я сосредоточилась на игре, сконцентрировалась. Так посоветовал мне мой тренер. Я не думаю о праздновании. Это еще не конец. Попразднуем после завтрашнего финала".

Таким образом, в титульном матче соперницей Саснович станет победительница противостояния Каролина Плишкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина). Встреча начнется ориентировочно в 14:10 по белорусскому времени. Турнир в Брисбене имеет категорию “премьер”. Его призовой фонд 894 тысячи долларов.