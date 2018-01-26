Александра Саснович вошла в мировой топ-50

29 Января 2018 12:15

В обновленном рейтинге WTA белорусская теннисистка поднялась с 56-й на 46-ю позицию. На Открытом чемпионате Австралии она дошла до третьего круга - это пока лучшее достижение спортсменки на турнирах Большого шлема. Вскоре Александру Саснович можно будет увидеть в Минске. 10 и 11 февраля она выступит на Кубке Федерации. В первом раунде белоруски принимают на "Чижовка-Арене" сборную Германии.