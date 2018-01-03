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5 Января 2018 09:45

Александра Саснович в финале турнира WTA в Брисбене

Александра Саснович на кортах австралийского Брисбена в полуфинале выиграла у 16 ракетки мира - латвийской спортсменки Анастасии Севастовой.   

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