Александра Саснович уступила Дарье Касаткиной

19 Октября 2017 15:07

Александра Саснович, увы, уступила Дарье Касаткиной из России - 4:6, 3:6. Однако белорусская теннисистка еще может пробиться в полуфинал теннисного турнира WTA - Кубок Кремля. В эти минуты телеканал "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию встречи Веры Лапко против румынки Ирины Бегу. К этому моменту первый сет завершился не в пользу белоруски - 3:6, во втором белоруска победила 6:4. Результат поединка - в ближайшем выпуске новостей.