Александра Саснович сыграет против американки Юлии Босерап

28 Декабря 2017 19:05

Александра Саснович на старте квалификации турнира в Брисбене сыграет против американки Юлии Босерап. Матч пройдет 29 декабря на корте номер 6. Соперница четвертой сеяной белоруски - 135-я ракетка мира. В этом году девушки уже играли на US Open, тогда Саснович уверенно выиграла. Вера Лапко в стартовом матче выйдет на корт против украинки Даяны Ястремской. Стоит отметить, телеканал "Беларусь 5", начиная с 1 января, будет транслировать матчи основного раунда.