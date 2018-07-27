Александра Саснович сегодня сразится с Анастасией Севастовой за выход в полуфинал

Александра Саснович против Анастасии Севастовой. Победительница этого противостояния выйдет в полуфинал теннисного турнира в Москве с призовым фондом более 600 тысяч долларов. Прямую трансляцию матча будет вести "Беларусь 5". Начало в 17:30. В этом году теннисистки уже встречались на турнире в Брисбене, тогда победа была за Александрой. Вне зависимости от исхода поединка в обновленном рейтинге ВТА Саснович поднимется как минимум на 37-ую позицию.