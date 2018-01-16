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Александра Саснович с победы стартовала на Australian Open
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16 Января 2018 07:02

Александра Саснович с победы стартовала на Australian Open

Александра Саснович с победы стартовала на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open. Белоруска, занимающая 56-е место в мировом рейтинге, переиграла 73-ю ракетку американку Кристину Макхейл 6:3, 6:2. В следующем раунде Саснович сыграет с победительницей пары Мирьяна Лучич-Барони - Шелби Роджерс. 

Сегодня мы болеем и за нашу Арину Соболенко. Первый в карьере матч на центральном корте финалистка Кубка Федерации сыграет с 18-й ракеткой мира местной теннисисткой Эшли Барти. Ориентировочное начало матча в 14:00 - сразу после встречи с участием Роджера Федерера.

  

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