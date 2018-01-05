Александра Саснович против Элины Свитолиной. Прямая трансляция в 12:00 на "Беларусь 5"

6 Января 2018 12:01

Игра, которую, безусловно, ждали все любители тенниса. Александра Саснович против Элины Свитолиной. В эти минуты наша теннисистка начинает борьбу в решающем матче в Брисбене с призовым фондом почти 900 тысяч долларов. Для нашей Саши это первый финал такого уровня в карьере. Украинка Свитолина 6-я ракетка мира, Саснович 88-я. Отметим, Александра начала свой путь в Брисбене с квалификации и уже доказала, что любые рейтинги соперниц для нее нипочем. В основной сетке белоруска провела четыре матча, все – против более "высокопоставленных" теннисисток. До этого дня Саснович и Свитолина на кортах не встречались. Итак, в эти минуты "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию финала, сейчас начнется разминка. Все подробности встречи уже в следующем выпуске новостей.