Александра Саснович прошла в полуфинал турнира в Брисбене

4 Января 2018 07:01

Белорусский теннис снова в топе мировых спортивных лент. Александра Саснович в полуфинале турнира в Брисбене. Белоруска час назад праздновала очередную волевую победу на кортах Австралии. Уступив в первой партии француженке Ализе Корне 3:6, Саснович была сильнее во втором и третьем сетах 6:2, 6:3. Отметим, ее оппонентка - на 38-м месте в рейтинге WTA, а наша Саша - на 88-й строчке.

Соперница Саснович по полуфиналу определится в противостоянии сербки Александры Крунич и латышки Анастасии Севастовой.

За выход в полуфинал, правда, другого турнира - в китайском Шэньчжэне - сегодня поспорит наша Арина Соболенко. В соперницах у белоруски первая ракетка мира - румынка Симона Халеп. Матч начнется примерно через три часа. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5", а после него телеканал в записи покажет встречу Саснович - Корне.