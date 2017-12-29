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Александра Саснович пробилась во второй круг квалификации теннисного турнира в Брисбене
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29 Декабря 2017 19:08

Александра Саснович пробилась во второй круг квалификации теннисного турнира в Брисбене

На старте белоруска уверенно переиграла американку Джулию Босерап 6:1, 6:4. Уже сегодня ночью в три часа Саснович сыграет с австралийкой Изабель Уоласс - 253-й ракеткой мира. Ранее девушки на корте не встречались. Еще одна белоруска Вера Лапко свой стартовый матч квалификации проиграла. Ее обидчицей оказалась украинка Даяна Ястремская. Матч завершился в двух сетах 6:2, 6:4 в пользу соперницы Лапко. 

  

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