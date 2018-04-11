Спорт
12 Апреля 2018 07:16
Александра Саснович пробилась в 1/8 финала турнира в швейцарском Лугано
В стартовом матче первая ракетка Беларуси справилась с Ришель Хогенкамп из Нидерландов. Выйграв первый сет лишь на тай-брейке 7:6, Саснович не отдала сопернице ни одного гейма во второй партии 6:0. Также ранее во второй круг пробилась наша Арина Соболенко. Сегодня она поборется за выход в четвертьфинал со словенкой Полоной Херцог. Также в 1/16 сыграет Вера Лапко, у нее в соперницах Анетт Контавейт из Эстонии.
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