Александра Саснович пробилась в 1/8 финала турнира в швейцарском Лугано

12 Апреля 2018 07:16

В стартовом матче первая ракетка Беларуси справилась с Ришель Хогенкамп из Нидерландов. Выйграв первый сет лишь на тай-брейке 7:6, Саснович не отдала сопернице ни одного гейма во второй партии 6:0. Также ранее во второй круг пробилась наша Арина Соболенко. Сегодня она поборется за выход в четвертьфинал со словенкой Полоной Херцог. Также в 1/16 сыграет Вера Лапко, у нее в соперницах Анетт Контавейт из Эстонии.