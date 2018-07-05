Александра Саснович, показав великолепную игру, выходит в третий круг Уимблдона

Приятная новость пришла сегодня из Лондона. Александра Саснович, показав великолепную игру в матче с американкой Тейлор Таунсенд, выходит в третий круг Уимблдона.
В первом сете наша теннисистка не позволила сопернице взять ни одного гейма. Во второй партии у американки получалось играть лучше, несколько раз она даже вела в счете, но для общей победы этого не хватило. Саснович сегодня объективно сильнее по всем показателям. Победа 6:4.
В третьем круге Александра Саснович встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой.
Одержала победу на кортах сегодня и Арина Соболенко, но уже в парном разряде. Как сложился день для наших теннисистов, расскажет Анна Эйсмонт.
В четвертый день Уимблдона нас ждала насыщенная соревновательная программа. Все дело в том, что в запланированное расписание пришлось добавлять перенесенные из-за вчерашнего дождя матчи, но об этом чуть позже.
И как раз перенесенный поединок первого круга играла сегодня Арина Соболенко в паре с Вероникой Кудерметовой. Белорусско-российская пара праздновала победу над американкой Даниель Коллинс и австралийской Джессикой Мур.
Ранее свой поединок в первом круге парного разряда провела Лидия Морозова вместе с представительницей Нидерландов Лесли Кирхоф. К сожалению, девушки проиграли Пётре Мартич и Магдалене Рибариковой 5:7, 3:6.
Лидия Уимблдон не покидает, она еще сыграет в миксте, как и Виктория Азаренко. Сегодня должны еще играться перенесенные из-за дождя матчи.
Накануне ближе к вечеру жара сменилась дождем, матчи были прерваны на полтора часа, а после организаторы уже не стали возобновлять игры по причине наступления темноты.
Загадывать на сегодня не будем, но тем не менее запланированы поединки парного разряда с участием Веры Лапко, Арины Соболенко и Максима Мирного. Так что смотрите Уимблдон на "Беларусь 5", и продолжаем болеть за наших теннисистов.