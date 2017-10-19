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Александра Саснович пока уступает Дарье Касаткиной
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19 Октября 2017 13:00

Александра Саснович пока уступает Дарье Касаткиной

Пока уступает, однако впереди второй сет. В эти минуты продолжается четвертьфинальный матч теннисного турнира WTA Кубок Кремля. Белоруска Александра Саснович, замыкающая топ-100 мирового рейтинга, играет против хозяйки кортов Дарьи Касаткиной, 29-й ракетки мира. Первая партия осталась за россиянкой, 6:4. Прямой эфир ведет телеканал "Беларусь 5". Позже Вера Лапко сыграет с румынкой Ириной Бегу. Развитие событий на московских кортах и результаты противостояний в наших следующих выпусках.

  

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