Александра Саснович пока уступает Дарье Касаткиной

19 Октября 2017 13:00

Пока уступает, однако впереди второй сет. В эти минуты продолжается четвертьфинальный матч теннисного турнира WTA Кубок Кремля. Белоруска Александра Саснович, замыкающая топ-100 мирового рейтинга, играет против хозяйки кортов Дарьи Касаткиной, 29-й ракетки мира. Первая партия осталась за россиянкой, 6:4. Прямой эфир ведет телеканал "Беларусь 5". Позже Вера Лапко сыграет с румынкой Ириной Бегу. Развитие событий на московских кортах и результаты противостояний в наших следующих выпусках.