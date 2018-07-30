Александра Саснович поднялась на 35-ю позицию в мировом рейтинге и вернула себе звание первой ракетки Беларуси. На прошлой неделе наша теннисистка дошла до полуфинала теннисного турнира в Москве, где в непростом матче уступила сербке Ольге Данилович.

Всего на одну строчку от Саснович отстает Арина Соболенко. Вера Лапко занимает 69-е место рейтинга, а Виктория Азаренко - 108-е. На этой неделе Лапко и Азаренко сыграют на турнире в Сан-Хосе. Соперницей Виктории станет украинка Катерина Бондаренко, а у Веры - китаянка Чжан Шуай.