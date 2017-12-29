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Александра Саснович победила россиянку Полину Монову
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31 Декабря 2017 12:22

Александра Саснович победила россиянку Полину Монову

Александра Саснович победила россиянку Полину Монову в матче финального 3-го круга квалификации турнира в австралийском Брисбене - 3:6, 7:5, 6:2. В первом раунде основы белоруска, которая занимает 88-ю строку в рейтинге, сыграет с француженкой Кристиной Младенович, 11-й ракеткой мира. 

  

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