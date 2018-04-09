Александра Саснович остается первой ракеткой Беларуси

9 Апреля 2018 15:12

В обновленном рейтинге ВТА она 49-ая. Арина Соболенко 61-ая, Виктория Азаренко 93-ая. Вера Лапко 130-ая. В первой тройке без изменений: румынка Симона Халеп выше всех. За ней датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса.