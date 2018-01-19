20 Января 2018 09:04

Александра Саснович не смогла пробиться в 1/8 финала Australian Open. Белорусская теннисистка, занимающая 56 место в мировом рейтинге, уступила в поединке восьмой ракетке планеты Каролин Гарсия из Франции - 3:6, 7:5, 2:6. Второй сет остался за Саснович, однако в решающем сильнее была Гарсия. Зато в топ-16 уже ПАР - попали белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо. Они победили французский дуэт - Пьер-Юг Эрбер - Николя Маю - 7:6, 5:7, 7:6.

Белорус Максим Мирный и китаянка Пэн Шуай играют в первом круге соревнований смешанных пар.