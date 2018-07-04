Александра Саснович на Уимблдоне одержала уверенную победу над Петрой Квитовой

Белорусы накануне следили и за еще одной захватывающей победой. Стартовал Уимблдонский турнир - один из четырех турниров Большого шлема. Традиционно один из основных болельщиков и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства поздравил Александру Саснович с уверенной победой над одной из ведущих мировых теннисисток планеты - Петрой Квитовой. А в День Независимости это достижение получилось еще более ярким - третий решающий сет Саснович взяла под ноль, что считается особым шиком в теннисе. О блестящей игре белоруски сюжет нашего специального корреспондента в Лондоне Анны Эйсмонт (видео).