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Александра Саснович и Вера Лапко попытаются пробиться в четвертьфинал Кубка Кремля
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18 Октября 2017 12:17

Александра Саснович и Вера Лапко попытаются пробиться в четвертьфинал Кубка Кремля

Саснович сыграет против первой сеяной Кристины Младенович, а Лапко встретится с шестой ракеткой турнира Дарьей Гавриловой. В парном разряде стартует на турнире и Максим Мирный. В дуэте с Филиппом Освальдом белорус выйдет на корт против сербского тандема Филип Краинович - Душан Лайович. Прямые трансляции с Кубка Кремля ведет телеканал "Беларусь 5".

  

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