Спорт
20 Апреля 2018 13:00
Александра Саснович и Анна-Каролина Шмидлова откроют плей-офф Мировой группы Кубка Федерации
Новость последнего часа. Александра Саснович и Анна-Каролина Шмидлова откроют плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. В эти выходные в Минске сразятся теннисистки Беларуси и Словакии. Начало первого поединка завтра в 13 часов. Затем на корт "Чижовка-Арены" выйдут Арина Соболенко и Виктория Кужмова. На следующий день девушки поменяются соперницами. Ожидается, что в парной встрече нашу страну представят Лидия Морозова и Вера Лапко. Все игры смотрите на телеканале "Беларусь 5".
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