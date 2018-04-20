20 Апреля 2018 13:00

Новость последнего часа. Александра Саснович и Анна-Каролина Шмидлова откроют плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. В эти выходные в Минске сразятся теннисистки Беларуси и Словакии. Начало первого поединка завтра в 13 часов. Затем на корт "Чижовка-Арены" выйдут Арина Соболенко и Виктория Кужмова. На следующий день девушки поменяются соперницами. Ожидается, что в парной встрече нашу страну представят Лидия Морозова и Вера Лапко. Все игры смотрите на телеканале "Беларусь 5".