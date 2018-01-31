Александр Шамко: Белорусские спортсмены обеспечены всем необходимым для достижения высоких результатов на Олимпиаде

31 Января 2018 12:03

Белорусам по силам войти в число 25 лучших стран на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщил министр спорта и туризма Александр Шамко на заседании коллегии ведомства. Кроме того, в 2018 году в Беларуси 22 видам спорта будет уделяться больше внимания. Среди приоритетных видов - игровые - баскетбол, гандбол, волейбол, футбол, хоккей с шайбой; а также виды, в которых белорусы традиционно берут медали на Олимпийских играх. Например, биатлон и фристайл. Отметим, в минувшем году белорусские спортсмены завоевали 647 наград. Это на 105 больше, чем в 2016.

Для белорусских спортсменов ближайший крупный старт - зимняя Олимпиада в Южной Корее. По словам Александра Шамко, команда обеспечена всем необходимым для достижения высоких результатов.