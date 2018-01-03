Александр Седнев покидает могилевский "Днепр"

3 Января 2018 15:23

Могилевский "Днепр" объявил об том, что Александр Седнев покидает команду. В сообщении на официальном сайте клуба отмечается, что специалист завершил работу по окончанию действия контракта. За два года под его руководством "Днепр" занял 2 место в Первой лиге и 12 - в Высшей.