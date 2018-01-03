Главная>>Спорт>>Александр Седнев покидает могилевский "Днепр"
Спорт
RSS
Александр Седнев покидает могилевский "Днепр"
Скачать Поделиться

3 Января 2018 15:23

Александр Седнев покидает могилевский "Днепр"

Могилевский "Днепр" объявил об том, что Александр Седнев покидает команду. В сообщении на официальном сайте клуба отмечается, что специалист завершил работу по окончанию действия контракта. За два года под его руководством "Днепр" занял 2 место в Первой лиге и 12 - в Высшей.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =