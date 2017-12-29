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Александр Матерухин покидает минское "Динамо"
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29 Декабря 2017 19:10

Александр Матерухин покидает минское "Динамо"

Контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон. В текущем сезоне Матерухин провел в КХЛ 24 матча, в которых отметился пятью голевыми передачами. "Зубры" же сегодня проведут заключительный в году поединок. В соперниках - лидер регулярного чемпионата питерский СКА. Начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 19:30.

  

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