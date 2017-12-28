Спорт
28 Декабря 2017 15:22
Александр Лухвич - новый главный тренер ФК "Минск"
Он сменил Георгия Кондратьева, который может отправиться в перволиговую "Белшину". Ранее Лухвич работал с дублем "горожан". В минувшем сезоне "Минск" занял 14-е место.
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