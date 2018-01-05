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Александр Ермакович уходит из БАТЭ
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5 Января 2018 19:21

Александр Ермакович уходит из БАТЭ

Эту информацию менее часа назад подтвердил официальный сайт чемпионов Беларуси. В этом году, напомним, Ермакович вывел желто-синих в групповую стадию Лиги Европы и выиграл очередной чемпионский титул. Вероятнее всего, БАТЭ возглавит Олег Дулуб.
  

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