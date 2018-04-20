23 Апреля 2018 07:11

На площадке у Дворца спорта - 95-й юбилей отпраздновало белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо". Были организованы турниры для взрослых и детей. "Динамо" долгие годы является основной базой для развития физкультурного движения, спорта высших достижений и профессиональной подготовки сотрудников органов правопорядка.

Среди динамовцев также такие прославленные белорусские атлеты как Иван Тихон, Александр и Андрей Богдановичи, Надежда Скардино и многие другие.