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95-й юбилей отпраздновало белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо"
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23 Апреля 2018 07:11

95-й юбилей отпраздновало белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо"

На площадке у Дворца спорта - 95-й юбилей отпраздновало белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо". Были организованы турниры для взрослых и детей. "Динамо" долгие годы является основной базой для развития физкультурного движения, спорта высших достижений и профессиональной подготовки сотрудников органов правопорядка.

Среди динамовцев также такие прославленные белорусские атлеты как Иван Тихон, Александр и Андрей Богдановичи, Надежда Скардино и многие другие.

  

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