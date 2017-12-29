6:3! Один из лучших матчей на "Минск-Арене"

30 Декабря 2017 12:05

Приятный подарок получили накануне белорусские болельщики на "Минск-Арене". Благодаря атмосфере, которую они обеспечили на стадионе, успех достигнут. Так прокомментировал победу над лидером чемпионата КХЛ главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер. Накануне в последнем матче года "зубры" уверенно одолели СКА из Санкт-Петербурга, при этом пропустив первыми, но во втором периоде за 58 секунд отличились трижды. Забрасывали Граньяни, Скилли, Ковыршин. В заключительной двадцатиминутке бело-синие удержали победный счет. Итого "Динамо" вновь сильнее самого богатого клуба лиги - 6:3. Отметим, на "Минск-Арене" был аншлаг.

Времени на отдых у "Динамо" немного. Уже на 1 января назначена тренировка. А на следующий день "зубры" отправятся в Магнитогорск. В очередной выездной серии бело-синие сыграют с "Металлургом" и "Автомобилистом". В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" на десятой строчке. В активе 61 балл. Отставание от заветной зоны плей-офф - семь пунктов.